محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادى

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أشاد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقي للبرنامج، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة، وتحسين منظومة الخدمات المحلية.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأس المحافظ إجتماع المجلس الإقتصادي بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد سامي القاضي، والدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمود بركة مسؤول الإستثمار بالمكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء المجلس الإقتصادي، وممثلي المستثمرين والمجتمع المدني والمجالس القومية، والشخصيات العامة، وأعضاء التكتلات الإقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء.

وقال المحافظ، إن ما تم تنفيذه من إصلاحات لمنظومة التخطيط المحلي من خلال البرنامج ستساهم بقوة في تنمية الموارد المحلية للمحافظة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبخاصة في القرى الأكثر احتياجا.

من جانبها أعربت الدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، عن تقديرها لمجهودات محافظ الإقليم ودعمه الدائم لمنظومة العمل، ووحدة التنفيذ المحلية بديوان المحافظة، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية هدفه الأساسي هو تنمية المناطق المهمشة والمهملة والأكثر احتياجاً، حيث بدأت نتائج المشروعات التي تمت في الظهور على أرض الواقع من خلال التنمية المستدامة في سوهاج وقنا، منوهة بأنه يتم التوثيق لهذه التجربة بجميع مراحلها ونتائجها للتطبيق على باقي المحافظات.

جرى- خلال الإجتماع- مناقشة تشكيل عدد 5 لجان متخصصة مسئولة عن إدارة ملفات العمل بمشروعات البرنامج، ومنها «ملف التنمية الإقتصادية المحلية، والتنمية الصناعية والإستثمار، وتنمية التكتلات الإقتصادية، وشئون العمالة المنتظمة وغيرالمنتظمة، وملف دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني»، منوها بأنه سيتم وضع آليات عمل لكل لجنة واعتمادها من المكتب التنسيقي، بالإضافة إلى تحديد أوجه الدعم المطلوب لتنفيذ مهام اللجان في الملفات المختلفة، ووضع خطة عمل لكل لجنة ومناقشة تلك الخطط، والعمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الإستثمارية وبخاصة مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية.