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استشاري أطفال يحذر من تزايد إصابات كورونا ()

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استشاري أطفال يحذر من تزايد إصابات كورونا (فيديو) استشاري أطفال يحذر من تزايد إصابات كورونا ()

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قال الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال إن التهاون في الإجراءات الاحترازية أدى لظهور أعراض عنيفة عند الإصابة بكورونا وهناك تزايد في الأعداد بصفة عامة.

وأضاف الدكتور محمد شبيب خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، إن الأطفال أصبحوا من الفئات المصابة بكورونا على عكس المعتاد وأعالج طفل في الحضانة أصيب بكورونا مشيرا إلى أن إصابات الالتهابات الرئوية أصبحت أكثر حاليا رغم أن الموسم يعتبر في شهر نوفمبر.

وتابع الدكتور محمد شبيب أن التطعيم أثبت فعاليته للأطفال بدءا من 12 سنة ومن الوارد بدء تطعيم الأطفال في سن عامين في الشتاء المقبل.

المصرى اليوم

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