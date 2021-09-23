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ديربي "الرياض" حبايب .. "الهلال" ينجو من فخ "الشباب"

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في جولة اليوم الوطني 91  "هي لنا دار"

ديربي

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في النجاة من السقوط في فخ الشباب بعدما نجح في التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة هي لنا دار ) .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

أهداف المباراة جاءت عن طريق النيجيري ايغالو للشباب في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل للهلال بافيتمبي غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول .

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب هتان باهبري في إضافة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل للهلال مدافعه علي البليهي في الدقيقة 70 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 6 كما ارتفع رصيد الهلال هو الآخر عند النقطة رقم 11 .

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

ديربي

الهلال الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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