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مقيم ورجل أمن في اليوم الوطني يُثير إعجاب نشطاء مواقع التواصل

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فيديو مقيم ورجل أمن في اليوم الوطني يُثير إعجاب نشطاء مواقع التواصل مقيم ورجل أمن في اليوم الوطني يُثير إعجاب نشطاء مواقع التواصل
قال فيه: السعوديون يعيشون في بلدهم الأكثر أماناً والسر يكمن في الصلاة

فيديو مقيم ورجل أمن في اليوم الوطني يُثير إعجاب نشطاء مواقع التواصل

أثار مقطع نشره أحد المقيمين الأوروبيين في احتفالات اليوم الوطني وهو يقوم بتصوير أحد رجال الأمن وهو يؤدي الصلاة بقوله إنه البلد الأكثر أماناً، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في المقطع المتداول قوله: أهنئكم يا أيها السعوديون باليوم الوطني، وشاهدوا معي كيف أنهم يعيشون في بلدهم الأكثر أماناً، وليس ذلك بقوة السلاح، بل إن السر يكمن في هذه الصلاة.

وعلق الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي يوسف الهويمل بقوله : مثل هذه المناسبات تظهر لجميع المقيمين في المملكة العربية ولاء السعوديين لوطنهم من خلال الاحتفالات والفرحة التي يعيشها كل سعودي، فالحمد لله على نعمة الوطن ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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