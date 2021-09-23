الاتحاد السكندري يفوز على اسكندرية للبترول برباعية.. وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق اسكندرية للبترول، برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب النادي بسموحة، في اطار استعداداته للموسم الجديد.

أحرز رباعية الاتحاد السكندري كل من البوركيني سعيدو سيمبوريه، هدفين، وهدف لكل من أحمد عادل ميسي ونادر رمضان.

وكان فريق الاتحاد السكندري، خاض مباراة ودية ايضا اليوم امام فريق الشباب، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحرص حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، على الدفع بالصفقات الجديدة، في المباراتين، من أجل زيادة الانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامي.



يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج واليوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي ومحمد مجدي مدافع البنك الأهلي ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة.