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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

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يواصل فريق الاتحاد تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات اليوم الاول من الجولة السادسة التي تقام تحت شعار (هي لنا دار) وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتمكن النصر من استعادة توازنه محليًا بالفوز على الباطن بهدف دون رد، وتلقى الأهلي صدمة جديدة بالخسارة أمام الفيحاء بهدفين نظيفين، وتغلب الطائي على الاتفاق بنتيجة 2-4 في لقاء مارثوني وانتهت قمة الشباب والهلال بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويستمر الاتحاد في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة، وياتي الفيحاء في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

ويأتي النصر خامسًا برصيد 9 نقاط والفتح سادسًا بـ8 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك، ويحتل الفيصلي المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الثنائي الشباب والاتفاق.

ويظهر فريق الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط متفوقًا بالأهداف عن الأهلي والباطن، ويأتي الطائي وأبها بـ4 نقاط، ويتذيل التعاون جدول ترتي بالدوري برصيد نقطتين.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

الاتحاد 13
الهلال 11
الفيحاء 10
الرائد 10
النصر 9
الفتح 8
ضمك 8
الفيصلي 7
الشباب 6
الاتفاق 6
الحزم 5
الأهلي 5
الباطن 5
الطائي 4
أبها 4
التعاون 2

المصرى اليوم

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