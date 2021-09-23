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مستشار وزير يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

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مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر مستشار وزير يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

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قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير لشؤون صناعة الذهب، إن الذهب تراجعت بعض الشيء، وهذا يمثل فرصة للشراء في هذه الآونة، خاصةً أن الذهب يقوم بتعويض الخسارة بشكل سريع، ويعد من أفضل الأوعية الادخارية.

وتوقع «فرج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، ارتفاع أسعار الذهب قبل نهاية هذا العام، خاصةً أن المؤشرات تشير إلى أن سعر أوقية ستتخطى 1900 دولار، نظرًا لسياسية التحفيز التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب سيحدث مع بداية الشهر المقبل، معقبًا: «الذهب عندما ينخفض يعاود الارتفاع بقوة في وقت ليس بالكبير».

المصرى اليوم

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