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4 ورش ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

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4 ورش ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري 4 ورش ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

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عقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل دورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وبحضور الفنان القدير اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان النجم محمد رياض، والناقد والشاعر جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وجاء خلال المؤتمر الإعلان عن 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتاليف والمكياج يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار.

وتعقد جميع الورش بالمجلس الأعلي للثقافة بقاعات التدريب وتقدم مجانا للمواهب في كل مجال سبق ذكره، ومواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها معلن عنها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية برئاسة معالي الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، ويرأس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل وتحمل الدورة عنوان ( الكاتب المسرحي المصري) ويتنافس فيها 33 عرضًا مسرحيًا من مختلف الجهات الإنتاجية.

المصرى اليوم

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