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الخارجية الروسية : لافروف لم يعقد أي لقاء مع بلينكن

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الخارجية الروسية : لافروف لم يعقد أي لقاء مع بلينكن الخارجية الروسية : لافروف لم يعقد أي لقاء مع بلينكن

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف لم يعقد أي لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة « 1» تعليقا على لمصافحة لافروف وبلينكن، إن «الكثيرين اعتبروا ذلك نوعًا من اللقاء أو الاتصال».

وتابعت: «هذا كان تبادلا عاديا للتحية وهو تقليد سار لدى لقاء الوزراء في قاعة مجلس الأمن الدولي أو قاعة الاجتماعات».

وشارك لافروف وبلينكن في اللقاء التقليدي لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة.

المصرى اليوم

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