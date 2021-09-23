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أعلن المخرج خيري بشارة، وفاة المخرج محمد عماد الدين الحديدي، عن عمر ناهز 74 عاما.

وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً :««رحل فارس مجهول من زماننا.. أنتم لا تعرفونه ولكننا نعرفه ونعترف أنه كان أفضل منا بقدرته الفذة دون ادعاء في الانزواء بعيدا عن مستنقع تفاهاتنا اليومية وأوهام طموحاتنا».

وأضاف بشارة: «كان مثقفا لنفسه وصادقا في مشاعره ونبيلاً في سلوكياته.. ولم يعرف قلبه الغيرة أو الحقد.. لن أنسى حين كنت أصور فيلمي القصير الأول (صائد الدبابات) 1974 كيف كنت أنظر خلفي من حين لآخر لأستمد من عينيه طاقتي التي احتاجها لمواصلة العمل.. كانت نظراته تمتلئ بالحماس والذكاء والحب والتضامن.. الصديق العظيم والفارس النبيل والأفضل فينا المخرج محمد عماد الدين الحديدي، فلترقد في سلام».