عمارة: خصم 300 ألف من الجهاز الفنى لتهدئة الجمهور وأنصح موسيماني بالرحيل

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اكد محمد عمارة، لاعب الأهلى السابق، ان عقوبة خصم 300 الف جنيه من فريق الأهلى بالكامل، تعد جيدة لتهدئة الجمهور بعد خسارة البطولة الثانية على التوالي.

وقال عمارة في تصريحات تليفزيونية، «موسيمانى له تصريحات غريبة، منها أنه طوال تواجده بالنادى لن يتم استبعاد لاعب محدد من الفريق، هل هناك بند في عقد الجهاز الفنى يقول أنه من حق الإدارة خصم مبلغ من المستحقات، في حالة لا يوجد بند مثل هذا فمن الصعب أن يتم الخصم من المدرب، ولو أنا مكان موسيمانى ولا يوجد شرط في عقد ينص على تلك العقوبة سأقدم استقالتى فورا، لأنه كيف سيكون شكلي أمام اللاعبين، هذا قرار تعسفي، ولكنه جيد بخصوص اللاعبين لتهدئة الجماهير بعد خسارة بطولتين».

واصل متحدثاً عن ميكسيوني: لدينا لاعبين كثر يشبهون ميكسيوني مثل عمار حمدي والأهلى لم يكن بحاجة إليه، وأجاي أفضل من ميكسيوني لأسباب كثيرة لأنه مع النادي منذ فترة وكان شايل الفريق، ورحيله عن الأهلى ظلم للاعب،