أخبار عاجلة

ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان -
ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك -
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي -
تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر -
كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

Print
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وحسب بيان صحفى للمصلحة- اليوم- تبين أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من دبى إشتبه حسن مختار مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر، في راكب مصرى حاول الخروج مسرعًا من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فأفاد بوجوه أجسام متماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالمولى تحت إشراف سامح زاهر رئيس القسم، بتفتيش حقائبه فتبين وجود 1090 امبولات أدويه بشرية باهظة الثمن مخبأة داخل علب الحلويات مبرشمة.

وتم الجرد والعد والتحريز بلجنة مكونة من نجاح لطفي، وأماني عبدالله، ومصطفي فاضل، ومصطفي عبدالفضيل، مع المشرفين أحمد الدلهماوي وهاني أبوطالب.

قرر أحمد على مدير الجمرك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 149 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا

سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا

بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح

بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح

Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة

Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة

فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب

فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب