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تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وحسب بيان صحفى للمصلحة- اليوم- تبين أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من دبى إشتبه حسن مختار مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر، في راكب مصرى حاول الخروج مسرعًا من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص فأفاد بوجوه أجسام متماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالمولى تحت إشراف سامح زاهر رئيس القسم، بتفتيش حقائبه فتبين وجود 1090 امبولات أدويه بشرية باهظة الثمن مخبأة داخل علب الحلويات مبرشمة.

وتم الجرد والعد والتحريز بلجنة مكونة من نجاح لطفي، وأماني عبدالله، ومصطفي فاضل، ومصطفي عبدالفضيل، مع المشرفين أحمد الدلهماوي وهاني أبوطالب.

قرر أحمد على مدير الجمرك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 149 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية