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محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 31 ألف شخص بينهم 215 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

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محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 31 ألف شخص بينهم 215 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص محافظ الإسكندرية يعلن تعيين 31 ألف شخص بينهم 215 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات خاصة ذوي الهمم، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأشار الشريف إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي بتعيين 31349 فردا من مختلف المؤهلات ويأتي عدد الذكور 2460 والإناث 8889، لافتاً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

من جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة، أن المديرية بالإضافة إلى اهتمامها بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام إلا أنها تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتوفير حياة كريمة لهم؛ حيث قامت المديرية منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي بتعيين 215 فرد من ذوي الهمم من بينهم 149 شابا و66 من الإناث.

المصرى اليوم

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