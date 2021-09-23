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طالبان: عقوبات «بتر الأيدي» والإعدام ستعود إلى أفغانستان

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طالبان: عقوبات «بتر الأيدي» والإعدام ستعود إلى أفغانستان طالبان: عقوبات «بتر الأيدي» والإعدام ستعود إلى أفغانستان

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قال أحد مؤسسي «طالبان» إن الحركة ستنفذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدي، لكنها قد لا تفعل ذلك علانية، وحذر العالم مع الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشيتد برس» رفض القيادي الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكم «طالبان» السابقة لأفغانستان الملا نور الدين ترابي حالات الغضب التي قوبلت بها إعدامات نفذتها طالبان في الماضي، وكانت أحيانا تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية، وحذر العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.

وحول تلك الانتقادات قال: «الجميع ينتقدنا على تنفيذ العقوبات في الملاعب، لكننا لم نقل أبدا أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم».

وأضاف أن الحركة لا تقبل أن يخبرها أحد عما يجب أن تكون عليه القوانين، قائلا: «سنتبع الإسلام وسنبني قوانيننا على القرآن».

وكانت معظم عمليات إعدام المدانين تتم على أيدي أسرة الضحية بإطلاق رصاصة واحدة على رأس المدان.

المصرى اليوم

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