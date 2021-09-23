حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ«تجارية الإسكندرية» لشركات البرمجيات (صور)

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نظّمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل "أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات"، اليوم الخميس، بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفاطمة صالح مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية، ووليد عبد القادر، مدير وحدة الاستلام بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفؤاد حسن مراجع قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي شركة البرمجيات بالإسكندرية.

في بداية الورشة قدم المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، نبذة عن الشعبة، والتعاون المستمر بينها وبين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "itida".

وأشار إلى أن الهدف من الورشة مساعدة شركات قطاع الحاسب الآلي والبرمجيات وإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية المختلفة، سواء على مستوى طرق الحماية والتسجيل أو على مستوى تقييم وإدارة تلك الحقوق أو على مستوى إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أنه خلال الورشة سيتم التعرف على دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وما تقدمه شركات البرمجيات، ودور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في تقديم الخبرة الفنية والمشورة القانونية، إضافة إلى عرض للمشاكل التي تواجه شركات البرمجيات فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الشركة المبرمجة والعملاء مستخدمي البرامج.

من جانبها أكدت فاطمة صالح مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال كلمته، أن حقوق الملكية الفكرية أمر هام لكل نشاط اقتصادي، فهي تمكن المبتكر من جني ثمار استثماره في إبداعاته وابتكاراته، كما تساعد في دعم الاتجاه المستقبلي لاستمرارية أنشطة البحث والتطوير.

وأضافت أن الابتكار في الوقت الحالي أصبح هو الميزة التنافسية في المؤسسات والشركات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحًا أن حقوق الملكية الفكرية تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها أو الأسرار التجارية.

واستكملت أنها تشمل أيضًا حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل الكتب والأفلام والموسيقى وبرامج الكمبيوتر وتطبيقات المحمول وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي والموسيقى والرسم وغيرها من المصنفات الأدبية والفنية.

كما تم خلال الورشة، توضيح الأنشطة الخاصة بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، كإصدار تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت العاملة في مجال البرمجيات ومقاهي الإنترنت ومحال البلاي ستيشن، وإيداع وتسجيل مصنفات الحاسب الآلي، وإصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول، وترجمة شهادات الإيداع وتراخيص مزاولة النشاط.

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)

حماية حقوق الملكية الفكرية .. ورشة عمل بـ"تجارية الإسكندرية" لشركات البرمجيات (صور)