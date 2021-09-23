استهدفت 13 مركزا.. «الداخلية»: حملة أمنية مُكبرة للتفتيش على مراكز علاج الإدمان بالمنيا

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شنت وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة، إستهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا.

وقالت الداخلية في بيان الخميس إنه «في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة المنيا)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بالمنيا، وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (13) مركزًا لعلاج الإدمان كائنين بدائرة مركز شرطة (بنى مزار) بالمنيا».

وأضافت أنه «تبين وجود بعض المخالفات منها عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».