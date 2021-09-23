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كشف مصدر أمني حقيقة واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن (خطف طفل من أمام منزله من قرية محلة أبوعلى بدائرة مركز دسوق بكفرالشيخ) وما أسفر عنه الفحص بعدم صحة الفيديو.

وقال المصدر إنه «أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل- مقيم بمنطقة دسوق بكفرالشيخ) ،وبمواجهته أفاد بأنه»خال«الطفل المذكور، وإضطلاع والده بمغافلة جدته لأمه (الحاضنة) وأشقائه وفر هارباً».

وأضاف أن «بث الفيديو المشار إليه لحث المسئولين على إعادة نجل شقيقته خشية قيام والده بإقامة دعوة قضائية يتهم فيها والدته بالإهمال للحصول على حكم بإكتساب حضانة أطفاله الثلاثة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».