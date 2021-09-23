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مسؤول أمريكي: لا صحة للأنباء عن إطلاق نار في قاعدة شمالي واشنطن

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مسؤول أمريكي: لا صحة للأنباء عن إطلاق نار في قاعدة شمالي واشنطن مسؤول أمريكي: لا صحة للأنباء عن إطلاق نار في قاعدة شمالي واشنطن

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نفى مسؤول في قاعدة «فورت ميد» العسكرية في ولاية ماريلند شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن صحة الأنباء عن سقوط جرحى جراء إطلاق نار فيها اليوم الخميس.

وأكد كبير الضباط المعنيين بالعلاقات العامة في القاعدة، شيري كويبر، لشبكة «سي إن إن» أن الحادث الذي أفادت به بعض وسائل الإعلام الكبرى كان تدريبا، لافتا إلى أن إدارة القاعدة أطلقت تحقيقا بهدف تحديد ملابسات نشر مسؤولين فيها هذه المعطيات غير الدقيقة إلى الصحفيين دون إبلاغهم بأن الحديث يدور عن تدريب مقرر.

وقال: «المعلومات التي تسلمتها صباح اليوم كان جزءا من تمرين تدريبي، وندرس الآن ما حصل».

ويأتي ذلك بعد نشر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية الكبرى منها «سي إن إن» نفسها أنباء عن وقوع إصابات جراء حادث إطلاق نار في القاعدة المذكورة، وذلك نقلا عن مسؤولين في القاعدة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.

غير أن القاعدة نشرت لاحقا على صفحتها في «فيسبوك» بيانا ينص على أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.

المصرى اليوم

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