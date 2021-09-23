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الخارجية تدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على

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الخارجية تدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على السعودية الخارجية تدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على

جى بي سي نيوز  :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية الشقيقة، واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، صباح اليوم، اعترضتها قوات التحالف.
وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُؤكداً وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

جي بي سي نيوز

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