اجتماع مهم في الأهلي «الثلاثاء» لحسم عدد من الملفات المهمة

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مهمأً الثلاثاء المقبل 28 سبتمبر الجاري من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة على صعيد النادي وفرقه الرياضية المختلفة وخاصة الفريق الكروي الأول في ظل الجدل الشديد حول الفريق في الأيام الأخيرة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء سيتم عقد الاجتماع في مقر النادي عند الساعة الرابعة عصراً.

ويتطرق مسؤولو مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع لمناقشة الأوضاع على صعيد فروع النادي الثلاثة وآخر أعمال التشييد والبناء في فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

كما يناقش محمود الخطيب ملف فريق الكرة وآخر الاستعدادات للموسم الجديد وبطولة الدوري الممتاز وشكل المسابقة، كما يستعرض استعدادات المارد الأحمر لبدء مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتمر العلاقة بين محمود الخطيب والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي بحالة من التوتر في الفترة الحالية بعد خسارة الأهلي للقب كأس السوبر .