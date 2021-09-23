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إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور)
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
أول صور لمقبرة الأنبا هدرا مطران أسوان داخل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:29 مساءً
الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:29 مساءً
محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أعرف شكل الدراسة والتقييم فى الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسى الجديد
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 23 سبتمبر 2021 02:02 مساءً
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