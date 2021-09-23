وكيل صحة الشرقية يفتتح قاعة تدريب بالصالحية ويشهد اليوم العلمي الأول لطب الأطفال

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افتتح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، قاعة التدريب والاجتماعات الجديدة بمستشفى الصالحية المركزي، لتدريب أطباء الزمالة المصرية، ومختلف الفرق الطبية بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت 100 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشهد وكيل الوزارة اليوم العلمي الأول وورشة عمل لأطباء طب الأطفال والمبتسرين، للتدريب على تركيب أجهزة القسطرة الطرفية المركزية للأطفال المبتسرين، في حضور مديري الإدارات الفنية بالطب العلاجي، ومدير المستشفى، ومدربي الزمالة في تخصص طب الأطفال بالمستشفى، وأطباء الأطفال بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر في رفع كفاءة أداء الأطباء والفرق الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، والإرتقاء بمستواها، مقدمًا الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال زيارته، اطمأن وكيل الوزارة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والحضانات، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، ووجه بتوقيع الكشف الطبي على إحدى الحالات ومناظرتها من خلال استشاري الباطنة، لشكواها من وجود آلام بالبطن، كما تفقد نقطة تمركز الفرقة الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل، وتسجيل المواطنين المترددين علي المستشفى على السيستم وتطعيمهم دون وجود أي معوقات تؤثر على العمل.