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الصين تعدم 3 قطط لإصابتها بكورونا ..وموجة غضب عارمة على التواصل الاجتماعي
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
تشكيل لجنة للتفيش المالي والإداري على دور رعاية البنين والبنات بأسوان
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
رئيس الوزراء الجزائري يعطي إشارة انطلاق إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونافاك»
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
تعرف على خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
ندوة «المسرح الشعري والكوميدي والتراجيدي» لدى الكاتب المصري في المهرجان القومي للمسرح
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:08 مساءً
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
محمد منير بيخاف من الخيول والسقا الحشرات بترعبه.. فوبيا النجوم بتؤكد الخوف ملهوش كبير
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 23 سبتمبر 2021 12:38 مساءً
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