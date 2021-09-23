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انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:08 مساءً
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
تكريم يليق بالأبطال.. الرئيس السيسى يكرم اليوم أبطال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 23 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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