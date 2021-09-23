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إزالة 4 تعديات على مساحة 535 متر بالبياضية جنوب الأقصر

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إزالة 4 تعديات على مساحة 535 متر بالبياضية جنوب الأقصر إزالة 4 تعديات على مساحة 535 متر بالبياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن باستمرار تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وشنت رئاسة مركز ومدينه البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية البياضيه والبغدادي والحبيل.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 4 حالات مخالفة بمساحة 535 م٢ منها عدد حالة تعدى على أملاك الرى ببناء غرفه موتور على ترعة المقلبيه من الطوب الأبيض وعدد 3 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بناء بدون ترخيص.

شارك في الحملة محمد حسن رئيس قرية الحبيل ومصطفى على رئيس قريه البغدادي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء محمد عايد، والعقيد عثمان صدقى مأمور مركز شرطة، والرائد محمد طلعت رئيس مباحث مركز شرطة.

المصرى اليوم

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