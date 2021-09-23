إقبال كبير علي مراكز تطعيم كورونا بالشرقية واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر، على مركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، موجهاً الفرق الصحية بسرعة تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، دون انتظار رسالة بموعد التطعيم، مشدداً على توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

جاء ذلك أثناء متابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، وتنظيم خطوط سير المواطنين، متابعا استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء لافتا إلى أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.