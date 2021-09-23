ساعه ونصف الساعة متوسط تأخير القطارات بالوجه القبلي

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أعلنت هيئة السكة الحديد، ان متوسط تأخير القطارات على خط الصعيد بلغ ساعه ونصف يوميا.

موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الخميس واشارات ان سبب التأخير يعود لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقدمت الهيية الاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.