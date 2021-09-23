تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:08 مساءً
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات».. في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
قرار جمهوري جديد بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
«المركزي للمبيدات»: برامج تدريبية للتحول الرقمي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمعمل
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
توقيع مذكرة تفاهم بين «رواد ٢٠٣٠» ومؤسسة جميناي أفريقيا لدعم الابتكاروريادة الأعمال
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
«أطباء الأسنان»: 75 ألف عضو بالنقابة ينضمون لمبادرة التحول الرقمى فى طب الأسنان
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
الرئيس الروسي: نتعاون مع تركيا فى ملفات سوريا وليبيا وأذربيجان وأرمينيا
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد
-
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بعد فراق (57) عام أمريكى يعثر على والدته.. حكاية أغرب لقاء بعد نصف قرن من الفراق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 23 سبتمبر 2021 10:34 صباحاً
120
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
المخرج عمر عبد العزيز: محمود عبد العزيز قالى هات سمير غانم لفيلم الشقة من حق الزوجة مكانى
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام وتفاصيل حريق مطعم جليم بالإسكندرية
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
السابق
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews