وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

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كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الفربق الفائز في ختام بطولة الدوري الرياضي الذي نظمة الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان «البطولة تعافى.. أنت أقوى من المخدرات» وتسلم الفائزين الميداليات وكأس البطولة ،وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

وكانت الفاعليات قد بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق،الذي وافته المنية الثلاثاء الماضى وذلك تقديرًا لعطاءه في خدمة الوطن.

كما كرمت الوزيرة «حسام محمد حسن» أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع للصندوق لحصولة على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة«الكيك بوكس»كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو وحرصت الوزيرة على تسليمة ميدالية البطولة .

جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين بالمركز الأولمبي بالمعادى، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين والصحفيين وبعض الفنانين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير .

و صرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب ،وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.

وأكدت «القباج» خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذي نظمه الصندوق،أن البطولة تحمل النسخة الرابعة من الدورى الرياضى للمتعافين من الادمان «أنت أقوى من المخدرات» وننفذها هذا العام تحت شعار «التعافى بطولة» ويشارك في البطولة هذا العام 160 متعافى يمثلون 13 محافظة.

وأضافت «القباج»أن هذه البطولة الرياضية تبث العديد من الرسائل ،والرسالة الأولى إلى المتعافين: «إن البطولة الأساسية هي تعافيك ورحلتك العلاجية التي تُوجت بعودتك مرة أخرى للمجتمع، كما أن ممارسة الرياضة هي أحد الأدوات الأساسية التي تساعدك على الشعور بذاتك، ولها دور حيوى في عملية التأهيل.

والرسالة الثانية إلى مرضى الإدمان الذين لم يتقدموا للعلاج حتى الآن«ونوجه لهم رسالة» :أننا اليوم وسط 160 متعافى يمثلون نموذج حى للتعافى والأمل في العلاج ويفندون الثقافة السوداء للمخدرات بأن لا أمل في العلاج أو التعافى، وأقول لهم (لا) الأمل موجود ولكن يرتبط فقط بقرارك ورغبتك في العلاج واليوم معنا 160 متعافى عادوا للحياة بشغف ولدينا ما يقرب من «140 ألف» مريض إدمان سنويًا يستفيدون من خدمات علاج الإدمان المجانية وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن (16023) لافته إلى حرص الصندوق بأن تتضمن كافة المراكز العلاجية التابعة له والشريكة مع الخط الساخن “16023” ،مكونات للتأهيل البدنى والرياضى لمرضى الإدمان وأخصائى بدنى وبرنامج رياضى متكامل للنزلاء يتم تنفيذه على أعلى مستوى بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء ولقد سعدت بأن البرنامج الرياضى بمركز العزيمة بالمنيا أفرز لنا عودة البطل المتعافى «حسام حسين» لممارسة رياضة الكيك بوكس، وحصوله على بطولة الجمهورية من الدرجة الثانية، وهو أمر أثلج صدورنا جميعًا.

وأوضحت الوزيرة ،تنطلق منهجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى مع المتعافين في إطار توجهها للتنمية الاجتماعية الشاملة لأحد أهم الفئات المستهدفة من نطاق عمل الوزارة، حيث نحرص على التأهيل النفسى والاجتماعى الكامل لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادى للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب ما يقرب من (6000) متعافى في إطار برنامج تدريب مهنى متكامل، ووفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة (5 مليون و200 الف جنيه) حتى الان بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.ونشهد في النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم إفتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركز في 18 محافظة مقارنة بـ12 مركز في 7 محافظات عام 2014م