انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس، مع بداية فصل الخريف رسميًا، ويكون الطقس اليوم فى القاهرة مائل للحرارة.

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويسود طقس شديد الحرارة فى جنوب البلاد، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس لطيف عل شمال البلاد معتدل الحرارة فى باقي الأنحاء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وسرعة الرياح بين 50 و60 كم/ الساعة، ويرتفع الموج بين 3 و4 أمتار، أما البحر الأحمر فيرتفع بين 2و2.5 مترًا.

تكون أهم الظواهر الجوية اليوم هي سقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة فى المساء على السواحل الشمالية والوجه البحري.

تكون درجات الحرارة المتوقع فى القاهرة اليوم 32 للعظمي و22 للصغري والمحسوسة 34ْ.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي فى الإسكندرية 30ْ، والصغري 23 والمحسوسة 33ْ.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى أسوان 40 للعظمي، و25 للصغري، 41ْ للمحسوسة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمي خلال طقس اليوم فى مصر بين 30ْ فى الإسكندرية وبلطيم والسلوم وبورسعيد ودمياط والعريش ورفح، 41ْ فى الوادي الجديد وأبو سمبل وإدفو.

وتكون درجات الحرارة اليوم المتوقعة فى مدن مصر المختلفة كما فى الجدول التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-9-2021

أحوال الطقس المتوقع فى مصر حتى يوم الثلاثاء المقبل 28-9-2021

يستمر الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى يوم الثلاثاء.

تظل الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية فى الصباح ونشاط الرياح مستمرة خلال تلك الفترة.

تسقط أمطار من خفيفة إلي متوسطة الجمعة من الساعة 2 إلي 8 صباحًا، على القاهرة الكبري بنسبة 20%، والوجه البحري والسواحل الشمالية بنسبة تصل إلي 60%.

تنخفض متوسطات درجات الحرارة غدًا الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية، وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى مصر خلال 6 أيام كما فى الجدول التالي: