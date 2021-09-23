أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب العقوبات التي وقعت عليهم عقب خسارة بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.



وكان الأهلي اكد في بيان له، أن محمود الخطيب باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، كما تم خصم نفس المبلغ من من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، بالإضافة إلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد خسارة بطولة السوبر.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :«لا يوجد تمرد، بين لاعبي الأهلي، بعد العقوبات التي تم توقيعها»، مؤكدًا:«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف:«هناك غضب من جميع لاعبي الفريق الأحمر، بسبب العقوبات، ولكن الأمر لم يصل إلى التمرد»، مضيفًا :«اللاعبون يرون أن العقوبات قاسية»

وتابع :«دور محمد الشناوي، يظهر في هذا التوقيت، بصفته قائد الفريق، فهو مُلزم أن يُخمد ثورة غضب اللاعبين ويسيطر على أوضة اللبس»