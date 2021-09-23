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أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

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أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

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علق ضياء السيد المدرب العام لمنتخب الاول عن الفيديو المسرب والمتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتقد فيه شيكابالاوتعهد بعدم ضمه للمنتخب

وقال مدرب في تصريحات علي صفحته الرسمي: «انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي والحيادية هى الاساس والفيديو المسرب دعابة بينى وبين اعداد البرنامج وشيكابالا ابنى وهو يعلم ذالك وفى عهدى وأثناء ولايتى مع الأمريكى بوب برادلى أنا كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا فى المنتخب«

واضاف ضياء السيد أن الفيديو المسرب مسوولية قناة العربية القضائية وقال : «سوف أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل غير الاخلاقى«

المصرى اليوم

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