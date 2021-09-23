أخبار عاجلة

الفوسفات تصدر أكبر شحنة للهند -
لماذا تلوح باكستان بحظر الطيران الكويتي إليها؟ -
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تستعرض فعاليات الاحتفال باليوم الوطني -
بقرار من "الراجحي".. تأسيس أول جمعية مهنية للناشرين في المملكة -
"المركزي السعودي" يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة 3 أشهر إضافية -
لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي -
موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT -
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة -
تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا -
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة

Print
مواضيع متعلقة
مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته

مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته

آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام وتفاصيل حريق مطعم جليم بالإسكندرية

آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام وتفاصيل حريق مطعم جليم بالإسكندرية

ادعولها بالرحمة أسرة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط تعلن خبر وفاتها

ادعولها بالرحمة أسرة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط تعلن خبر وفاتها

حلا شيحة تكذب والدها وتنشر صورة لها بالحجاب وأروى جودة تفكر فى تجميد بويضاتها

حلا شيحة تكذب والدها وتنشر صورة لها بالحجاب وأروى جودة تفكر فى تجميد بويضاتها