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السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية

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السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية
أكد أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات

السفير السعودي بأستراليا يستقبل القائم بأعمال الملحقية

استقبل مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، الدكتور ملفي بن مبارك الدوسري؛ بمناسبة صدور قرار وزارة التعليم بتكليفه قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في ‫أستراليا.

وكان قرار قد صدر من قِبل وزارة التعليم بتكليف "الدوسري" قائمًا بأعمال الملحقية الثقافية في أستراليا، التي يلتحق بها أكثر من ٤٣٣٠ طالبًا وطالبة مع مرافقيهم.

من جهته، ثمّن "الدوسري" هذه الثقة من قِبل وزير التعليم ونائبه للبحث والابتكار، مبينًا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة الطلاب والطالبات، ومشددًا على أهمية تحصيلهم العلمي، ورفع اسم الوطن عاليًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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