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"صناعي جدة": تدشين كرنفال تقني ومنتجات سعودية تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 91

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الفعالية تضمنت عددًا كبيرًا من التخصصات المهنية ونشر ثقافة التدريب المهني

احتفل منسوبو المعهد الصناعي الثانوي بمقر السلام مول بمحافظة جدة يوم أمس الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية (91)، وذلك خلال الكرنفال التقني الذي تم تدشينه بـ"السلام مول".

بدأت الفعالية بكلمة مدير المعهد الدكتور ياسر مياجي رفع فيها باسمه ونيابة عن زملائه منسوبي المعهد وأبنائه المتدربين التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه الإنجازات الوطنية العظيمة وقفت خلفها شخصيات عظيمة تحملت مسؤوليات جسيمة في بناء ولحمة هذا الوطن المعطاء، بداية على يد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبنائه الملوك البررة من بعده وصولاً إلى قائد مسيرتنا ونهضتنا قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومهندس رؤية المملكة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

احتوت الفعالية على عديد التخصصات التقنية والمهنية ونشر ثقافة التدريب التقني والمهني وكان من أبرزها تطوير أنظمة التحكم الآلي ببرمجة الروبوتات الإلكترونية بقسم الإلكترونيات والتعرف على الطباعة والطباعة الحرارية والحفر بالليزر بقسم الطباعة الآلية وتشغيل آلات التحكم الرقمي بالحاسب cnc بقسم الميكانيكا العامة ومعرض مائة منتج لمتدربي المعهد تحت شعار "صنع بالمعهد الصناعي بجدة"، وركن الأطفال الترفيهي لتلوين رسومات مهنية وشعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث تخلل الفعالية العديد من العروض والأهازيج الوطنية والمسابقات للجمهور وتوزيع الجوائز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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