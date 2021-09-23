مجدى عبد الغنى: ثورة بين لاعبي الأهلي بسبب خصم 300 ألف جنيه

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كشف مجدى عبدالغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر الذي يذاع على قناة الشمس رفض عدد كبير من لاعبي الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي أمس، الثلاثاء، بخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب عقب خسارة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وأنتقد غالبية لاعبي الأهلي قرار خصم الـ300 ألف جنيه ووصفوه بإنه مُبالغ فيه وقاسً وتحدث بعضهم عن أن مكافأة الفوز بالسوبر المحلي لكل لاعب لا تتعدى 40 ألف جنيه فكيف تكون الغرامة 300 ألف بعد خسارة اللقب؟

وأتفق لاعبي الأهلي على أنهم لم يظهروا بمستواهم في مباراة السوبر أمس أمام طلائع الجيش لكن هذا ليس مُبرر لهذه العقوبة القاسية خاصة وأن هذا هو حال كرة القدم .

وذهب لاعبو الأهلي إلى أن قرار خصم الـ300 ألف جنيه محاولة من الإدارة لتهدئة الجماهير وثورة السويشيال ميديا عقب خسارة السوبر المحلي لكنه قرار غير موفق على حد قول عدد كبير من لاعبي الأهلي.