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موسيماني يدرس تجميد طاهر محمد طاهر بعد خسارة السوبر

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موسيماني يدرس تجميد طاهر محمد طاهر بعد خسارة السوبر موسيماني يدرس تجميد طاهر محمد طاهر بعد خسارة السوبر

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كشف مجدى عبدالغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر الذي يذاع على قناة الشمس أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يدرس عدم الإعتماد على طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية.

وبات طاهر محمد طاهر أحد المغضوب عليهم في الفريق من جانب جماهير الأحمر على خلفية مستواه المتوضع للغاية الفترة الماضية وأخرها مباراة السوبر المحلي.

وتحول طاهر محمد طاهر إلى عبء على الفريق وكان أحد أهم نقاط الضعف في الأهلي أمام طلائع الجيش أمس في المباراة التي خسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرغب موسيماني في عدم الإعتماد على طاهر عدة مباريات على أن يتم الدفع بالبديل محمود كهربا أو الوافد الجديد للفريق لويس ميكيسوني الذي شارك بديلاً في السوبر وظهر بمستوى جيد إلى حد ما.

المصرى اليوم

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