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ثروت سويلم يكشف حقيقة إلغاء كأس

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ثروت سويلم يكشف حقيقة إلغاء كأس مصر ثروت سويلم يكشف حقيقة إلغاء كأس

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أكد العميد ثروت سويلم المتحدث الإعلامي لرابطة الأندية أن هدفهم في المقام الأول هو إقامة دوري منظم ومواعيده ثابتة.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج :«كورة كل يوم» على شاشة قناة الحياة :«سندرس الأمر برمته قبل إصدار جدول الدوري لان هناك توقفات عديدة»، مضيفًا «كأس لن يتم إلغائه وسيكمل لنهايته لإن هناك حقوق تسويقية».

وأكمل :«سنجتمع يوم الأحد المقبل وعامر حسين يضع تصور كامل في الوقت الحالي».

يذكر أن مباريات كأس مصر سوف تستكمل الجمعة المقبل، بمواجهة سموحة وبيراميدز في دور ال16.

المصرى اليوم

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