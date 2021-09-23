أمطار واضطراب الملاحة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الثلاثاء المقبل

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 سبتمبر إلى الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، حيث يسود تحسن نسبي في الاحوال الجوية وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة، حيث أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، 60-30% تقريبا ويحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3-4 متر، بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، 40-60% تقريبا.وفرص أمطار خفيفة من 2-8 صباحا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة 20%.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة .

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 84% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 35% إلى 45% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 سبتمبر إلى الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

- درجات الحرارة الخميس 23 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 24 سبتمبر2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والمحسوسة 30، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والمحسوسة 39 درجة.

- درجات الحرارة السبت 25 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والمحسوسة 31، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- درجات الحرارة الاحد 26 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والمحسوسة 31، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 27 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والمحسوسة 31، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 28 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والمحسوسة 34، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والمحسوسة 37 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 سبتمبر إلى الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.