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فقدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي توازنها على المسرح أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الأردن.

وسقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح وهي تختتم إحدى أغنياتها، فيما تدخل رجال الأمن والمنظمون لنقلها إلى مكان لتلقي الإسعافات الأولية.

وأكدت مقدمة الحفل أن الفنانة ماجدة الرومي تعرضت لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

فيما أكد أيمن سماوي، المدير التنفيذي للمهرجان، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

وسرعان ما صعدت ماجدة الرومي إلى المسرح مجددا، وسط تصفيق حار من الجمهور، كما اعتذرت للجمهور مؤكدة قدرتها على مواصلة الحفل.