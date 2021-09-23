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طرح لعبة FIFA 22 عبر عدد من الخدمات ..(تفاصيل كاملة)

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طرح لعبة FIFA 22 عبر عدد من الخدمات ..(تفاصيل كاملة) طرح لعبة FIFA 22 عبر عدد من الخدمات ..(تفاصيل كاملة)

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اقترب موعد طرح لعبة FIFA 22 رسميًا وسط انتظار وترقب من عشاق اللعبة، وتم توفيرها للتجربة عبر مشتركي خدمة «EA Play» عبر أجهزة الحاسب والأجهزة المنزلية، وذلك قبل أسبوع من الإصدار الرسمي.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق اللعبة التفاعلية الشهيرة كل ما تريد معرفته خاصة فيفا 22 ويب آب ومميزاته وطريقة الاستخدام، من خلال التقرير التالي:

يوفر لك التطبيق المصاحب أو ما يسمى بتطبيق الويب، فريق FIFA Ultimate معك أينما ذهبت، ويمكنك شراء لاعب جديد لفريقك وقتما أردت ذلك وبدون أي مشكلة.

كما سيمكنك إكمال التحدي الخاص ببناء الفريق بعيدًا عن الجلوس أمام الجهاز المشغل للعبة، فمن خلال فيفا ويب آب والتطبيق المصحاب ستنفذ كل ما تريد عمله.

ومن الطبيعي أن يظهر تطبيق قبل زمن كبير من الطرح الرسمي ويمكنك الاستفادة من ذلك عبر الاختيارات الصائبة وهو ما سينعكس إيجابيًا على الرصيد في حسابك.

من المفترض أن يتم إصدار تطبيق فيفا 22 ويب آب Ultimate Team mode في يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد طول انتظار.

وسيتمكن المشاركين من بدأ الفاعليات باختيار مرحلة الوصول المبكر والتي تصل مدتها إلى 10 ساعات وستوفر لك الفرصة التجريب الأول.

وشهدت السنوات الماضية تنشيط تطبيق FUT على الموقع الإلكتروني عند الساعة الساعة السابعة بتوقيت والثامنة بتوقيت المملكة العربية .

لن يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في تكوين فريق جديد بوضع Ultimate Team للمرة الأولى في فيفا 22، لأن هذه الخدمة متاحة فقط «للاعبين القدامى» في FUT وهو ما يسبب مشكلة في سوق الانتقالات للجدد.

وسيتطلب منك تنزيل الإصدار الأولى التجريبي من FIFA 22 لمدة تقترب من الـ10 ساعات وذلك من خلال تفعيل الاشتراك في خدمة EA PLAY مع بداية يوم 22 من الشهر الجاري مع اللعب وفتح سوق الانتقالات.

وستكون الخطوة الثانية هي شراء إصدار Ultimate من لعبة فيفا بجانب الحصول على الوصول المسبق لمدة 4 أيام مع استخدام تطبيق الويب أو التطبيق المصاحب قبل نزول الإصدار الرسمي، وسيتم طرح الإصدار القياسي مع بداية شهر أكتوبر.

يوفر لك التطبيق المصاحب أو ما يسمى بتطبيق الويب، فريق FIFA Ultimate معك أينما ذهبت، ويمكنك شراء لاعب جديد لفريقك وقتما أردت ذلك وبدون أي مشكلة. كما سيمكنك إكمال التحدي الخاص ببناء الفريق بعيدًا عن الجلوس أمام الجهاز المشغل للعبة، فمن خلال فيفا ويب آب والتطبيق المصحاب ستنفذ كل ما تريد عمله.

ومن الطبيعي أن يظهر تطبيق قبل زمن كبير من الطرح الرسمي ويمكنك الاستفادة من ذلك عبر الاختيارات الصائبة وهو ما سينعكس إيجابيًا على الرصيد في حسابك.

من المفترض أن يتم إصدار تطبيق فيفا 22 ويب آب Ultimate Team mode في يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد طول انتظار. وسيتمكن المشاركين من بدأ الفاعليات باختيار مرحلة الوصول المبكر والتي تصل مدتها إلى 10 ساعات وستوفر لك الفرصة التجريب الأول.

وشهدت السنوات الماضية تنشيط تطبيق FUT على الموقع الإلكتروني عند الساعة الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

لن يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في تكوين فريق جديد بوضع Ultimate Team للمرة الأولى في فيفا 22، لأن هذه الخدمة متاحة فقط «للاعبين القدامى» في FUT وهو ما يسبب مشكلة في سوق الانتقالات للجدد. وسيتطلب منك تنزيل الإصدار الأولى التجريبي من FIFA 22 لمدة تقترب من الـ10 ساعات وذلك من خلال تفعيل الاشتراك في خدمة EA PLAY مع بداية يوم 22 من الشهر الجاري مع اللعب وفتح سوق الانتقالات. وستكون الخطوة الثانية هي شراء إصدار Ultimate من لعبة فيفا بجانب الحصول على الوصول المسبق لمدة 4 أيام مع استخدام تطبيق الويب أو التطبيق المصاحب قبل نزول الإصدار الرسمي، وسيتم طرح الإصدار القياسي مع بداية شهر أكتوبر.

المصرى اليوم

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