أرقام ريال مدريد ضد مايوركا: هاتريك إسباني نادر وبنزيما يواصل تحطيم الأرقام

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل ريال مدريد انطلاقته المثالية للموسم في لا ليجا بعد ان حقق فوزًا ساحقًا على ملعبه بنتيجة 6-1 على حساب فريق مايوركا في مباراة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-1 بفضل هدف من كريم بنزيما وهدفين من ماركو أسينسيو، في حين سجل للضيوف لي كانج-إن.

وفي الشوط الثاني سجل ماركو أسينسيو هدفه الثالث ليحقق الهاتريك في المباراة، قبل أن يسجل كريم بنزيما وإيسكو الهدفين الخامس والسادس لريال مدريد.

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 16 نقطة في قمة ترتيب الدوري بعد 6 جولات من البداية، في حين تلقى مايوركا هزيمته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 8 نقاط في المركز العاشر.

رجل المباراة:

سجل ماركو أسينسيو هاتريك لكن كريم بنزيما اشترك في تسجيل 4 أهداف من خلال تسجيله هدفين وصناعته هدفين ليفوز بجائزة رجل المباراة بعد اداء كبير معتاد من المهاجم الفرنسي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريم بنزيما أصبح عاشر لاعب في تاريخ لا ليجا يسجل 200 هدفًا في المسابقة.

- لي كانج-إن هو ثاني لاعب أسيوي يسجل ضد ريال مدريد في تاريخ لا ليجا بعد الإيراني جواد نكونام مع أوساسونا في عام 2009.

- ماركو أسينسيو سجل أول هاتريك في مسيرته مع الفرق الأولى، وهو الثاني له في مسيرته بعد الهاتريك الذي سجله مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا ضد مقدونيا في عام 2017.

- أسينسيو هو أول لاعب إسباني يسجل هاتريك لـ ريال مدريد في لاليجا منذ عام 2009 (راؤول جونزاليس ضد إشبيلية).

- بنزيما سجل 8 أهداف وصنع 7 في أول 6 جولات من الدوري هذا الموسم، لا يوجد لاعب أخر لديه عدد مساهمات تهديفية أكثر من المهاجم الفرنسي على مستوى جميع لاعبي مسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في موسم 2021/2022 (15).

- خلال القرن ال21، لا يوجد لاعب في لا ليجا اشترك في تسجيل 15 هدفًا أو أكثر بعد أول 6 جولات من الموسم، سوى كريم بنزيما.