حقيقة عودة فايلر للأهلي

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أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة الأهلي أكدت أن عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق غير مطروحة بعد خسارة الفريق الأحمر لبطولة السوبر كاشفين أنه يوجد رفض تام لعودته بعد الطريقه التي رحل بها في وقت حساس قبل الأدوار النهائية لبطولة دوري ابطال افريقيا قبل الماضية.

وتابع شحاتة في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم» أن مصير موسيماني واستمراره في الأهلي اصبح محفوفا بالمخاطر، حيث انه في حالة توديعه بطولة كأس مصر ستناقش ادارة النادي رحيله والبحث عن مدرب اخر ولن يكون فايلر وقتها من ضمن المرشحين.

وقدم فايلر خلال ولايته تدريب الأهلي أداء مميز وتمكن من قيادة الفريق للتتويج ببطولة الدوري الممتاز وبلوغ نهائي كأس مصر ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.