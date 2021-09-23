أخبار عاجلة

لحظة استقبال بوتين لأردوغان في سوتشي -
موسكو تلوح باتخاذ إجراءات رد على حذف قنواتRT -
ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة ومتعلقات قائدها بالإكراه في القاهرة -
تكريم الفنانة لبنى عبدالعزيز في معرض للفنان فريد فاضل بدار الأوبرا -
تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك -
مؤتمر بـ«القومي للبحوث»: صحة الحيوان أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي العالمي -
نيمار يداعب ميسي بصورة ساخرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي -
حملة أمنية مكبرة تستهدف حائزي الأسلحة النارية بـ«القوصية» في أسيوط -
"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية -
تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يعلن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية

Print
تقام في ينبع تزامناً مع اليوم الوطني وبفعالية احتفالية خاصة

الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يعلن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص عن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية في مدينة ينبع خلال الفترة من 23 – 25 سبتمبر حيث تصادف انطلاقة البطولة ذكرى اليوم الوطني 91.

وستقام مسيرة احتفالية بالدبابات البحرية تعكس حرص الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على تفاعل أنشطته مع يوم الوطن الأغلى على قلوبنا وتعزز مشاعر الانتماء الصادقة للمشاركين باستذكار هذا اليوم الخالد من تاريخنا المجيد بما يمثله من معاني الوحدة والقوة والعزة والأمن.

وحدد الاتحاد أربع فئات للمشاركة في منافسات البطولة هي: Runabout GB1، Ski Division، Runabout GB4، Freestyle وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة على جوائز مالية، على النحو التالي :

الذهبية 12 ألف ريال، الفضية 6 آلاف ريال، البرونزية 4500 ريال، بمجموع جوائز إجمالي يبلغ 90 ألف ريال.

ووضع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص العديد من المعايير لضمان نجاح البطولة، بدءاً بشروط الاشتراك التي تستلزم وجود تقرير طبي، إضافة إلى التسجيل من خلال موقع الاتحاد، مع التأكيد على التزام كافة المتسابقين بالمعدات الأساسية المطلوبة مثل: الخوذة، النظارة، سترة النجاة، القفازات، الحذاء، وضع الرقم في مكان واضح، خطاف السحب.

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، اشترط الاتحاد على المتسابقين معرفة مدلولات الأعلام المستخدمة خلال السباق، والتي تتضمن 8 رموز مختلفة للأعلام، يجب على كل متسابق الإلمام بها مسبقاً ليتمكن من الاستجابة بشكل صحيح لتعليمات الحكم أثناء المنافسة، وهي تبدأ بما يشير لجاهزية البدء بالسباق وتنتهي بما يشير لنهاية السباق وبينهما سلسلة من الأعلام الإرشادية والتحذيرية الموجهة للمتسابقين طوال رحلة السباق.

الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يعلن إطلاق بطولة المملكة للدبابات البحرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية

"الهرفي": قيادة المملكة حاربت التشوّه بالبصري بالإبداع في النهضة العمرانية

تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية

تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية

بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

بطلب من جبهة البوليساريو.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل

"التعليم" تطلق "اختبارات محاكية" للاختبارات الدولية بدءاً من الأحد المقبل