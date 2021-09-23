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شحاتة: خطاب فيفا الخاص بإيقاف القيد للزمالك لم يتضمن خصم نقاط

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شحاتة: خطاب فيفا الخاص بإيقاف القيد للزمالك لم يتضمن خصم نقاط شحاتة: خطاب فيفا الخاص بإيقاف القيد للزمالك لم يتضمن خصم نقاط

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نادي والخاص بقضية حسام أشرف لاعب الفريق لم يتضمن خصم نقاط من رصيد النادي.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج :«كورة كل يوم» على شاشة قناة الحياة أن الخطاب لم يتضمن خصم نقاط من الزمالك ولكن شمل عقوبة وقف القيد لمدة فترتين فقط على النادي بالإضافة إلى إيقاف حسام أشرف وتغريم النادي ماليًا قبل أن يتم تسوية المستحقات المالية مع النادي البرتغالي.

وأشار إلى أن عقوبة وقف القيد لازالت مستمرة على النادي حتى الآن لانها عقوبة رياضية.

المصرى اليوم

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