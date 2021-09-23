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دياب: سوف يتم إنشاء لائحة وحساب خاص لرابطة الأندية

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دياب: سوف يتم إنشاء لائحة وحساب خاص لرابطة الأندية دياب: سوف يتم إنشاء لائحة وحساب خاص لرابطة الأندية

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أنه سوف يتم أنشاء ادارة خاصة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز ولا يوجد صلة بيها بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأوضح أحمد دياب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمة الاعلامى مجدى عبدالغنى أنه سوف يتم إنشاء لائحة خاصة للاندية ويتم عرضها على مسئولى الاندية للموافقة عليها قبل أنطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأشار أحمد دياب أنه سوف يتم أنشاء حساب خاص لرابطة الاندية وسوف يتم عرضه على مسئولى الاندية خلال الاجتماع القادم .

المصرى اليوم

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