عادل الشوربجي: شيكابالا من حقه التظلم في «فيفا»

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أكد المستشار عادل الشوربجي أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك لا يحق له التظلم على العقوبة التي صدرت ضده اليوم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات عبر برنامج :«كورة كل يوم» على شاشة قناة الحياة :«شيكابالا لا يحق له التظلم لدى أي جهة في مصر على قرار إيقافه ولا يحق له التظلم لدى مركز التسوية والتحكيم».

وتابع :«اللاعب من حقه التظلم في الفيفا».

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تخفيف عقوبة، شيكابالا، من الايقاف 8 اشهر وتغريمه 500 الف جنيه، إبو الايقاف 8 مباريات وتغريمه فقط 250الف جنيه