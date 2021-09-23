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مجدى عبد الغنى: الأهلي يستعد لإقالة موسيماني حال الخروج من كأس

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مجدى عبد الغنى: الأهلي يستعد لإقالة موسيماني حال الخروج من كأس مصر مجدى عبد الغنى: الأهلي يستعد لإقالة موسيماني حال الخروج من كأس

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كشف مجدى عبدالغنى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يواجه شبح الإقالة من منصبه حال الخروج من كأس بعدما خسر الفريق بطولة كأس السوبر المحلي أمس، الثلاثاء، أمام ركلات الجزاء الترجيحية أمام طلائع الجيش.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت قد إتفقت مع موسيماني على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين إلا أن خسارة السوبر المحلي أمس فتحت ملف رحيل المدرب الجنوب أفريقي.

وتعرض موسيماني لهجوم شرس من جماهير الأهلي بل ومسئولين في النادي عقب خسارة لقب السوبرالمحلي خاصة وأن كل الظروف كانت مُهيّاة أمام الأهلي لحصد البطولة لكن طريقة إدارة المدير الفني لهذه المباراة كانت أهم سبب في ضياع اللقب.

وقال مجدى عبدالغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر الذي يذاع على قناة الشمس أن لجنة التخطيط للكرة في القلعة الحمراء ترى أن المدير الفني أرتكب أخطاء فنية كثيرة كانت سبباً في خسارة درع الدوري ثم السوبر المحلي لذا لابد من إقالته حال الخروج من الكأس حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد قبل فوات الأوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة أنبي السبت المقبل بالأسكندرية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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