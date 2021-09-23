«النيل شريان الحياة».. ندوة في ثقافة بهتيم

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«العلاج النمائي لذوي الإحتياجات الخاصة» هو عنوان الندوة التي نظمها قصر ثقافة بنها للدكتور جمال عبدالناصر، موجة عام بالتربية الخاصة بإدارة بنها التعليمية.

تحدث فيها عن الإعاقات المتعددة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أهمية وطرق الاكتشاف المبكر لكل إعاقة، واختتم حديثه بطرق العلاج النمائي، ومضيفا ان العلاج النمائي العصبي يتبع الأساليب الميكانيكية الحيوية، ويستهدف الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، وأن المبادئ التي يقوم عليها نهج العلاج توسعت لتشمل التعلم الحركي ونظريات الأنظمة الديناميكية.

كما عقد نادي الأدب بالقصر أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور الشعراء أعضاء وضيوف النادي، إلى جانب مواصلة التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات على الفهرسة بنظام المستقبل، عن طريق التطبيق العملي، تدريب رأفت سعيد، إضافة لتقديم فرقة الآلات النحاسية بقيادة الفنان جون طلعت، عرض فني تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، كما نظم نادي المرأة ورشة تفصيل ملابس.

عُقد بقصر ثقافة القناطر الخيرية محاضرة بعنوان «الفلاح المصري وتأثير الزراعة في مصر» للكاتب الصحفي محمد الحلواني، تناول فيها دور الفلاح المصري عبر التاريخ وكيف كانت الزراعة العامل الأول لاستقرار المجتمع المصري ومن ثم قيام الحضارات على ضفاف نهر النيل؛ ونظمت مكتبة كفر عبيان، جلسة حوارية حول العادات والتقاليد في المجتمع، أدارتها أ. ماريانا سامي، تم الحديث فيها حول مفهوم العادات والتقاليد وأهميتها والعادات الإيجابية الواجب تنميتها، وكذلك العادات السيئة التي يتحتم على أفراد المجتمع نبذها.

بثت صفحة الفرع الرسمية أنشودة «مولاي إني ببابك» بصوت الفنان أدهم سامي عضو فريق كورال بيت ثقافة القلج.

كما قدم قصر ثقافة بهتيم قراءة للأطفال من كتاب «النيل شريان الحياة» تأليف محمد حسن أبودنيا، بصوت ندا جمال، وأعد قصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة للأطفال حول أهمية الغلاف الجوي لحماية كوكب الأرض، بصوت هدى محمد، بجانب قراءة للأطفال من كتاب «روائع من قصص الشعوب» تأليف زكي ناصف، بصوت مها سعد، قدمها بيت ثقافة شبين القناطر.