بثنائية حكيمي.. باريس سان جيرمان يهزم ميتز في الوقت القاتل

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تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على مضيفه ميتز بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

تقدم نادي العاصمة في الدقيقة الخامسة عن طريق الظهير الأيمن أشرف حكيمي، وتعادل أصحاب الأرض عند الدقيقة 39 بقدم اللاعب بوباكار كوياتي، فيما جاء هدف الفوز لرفاق المدرب كوتينيو في الوقت القاتل من اللحظات الأخيرة للمباراة عن طريق حكيمي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق باريس سان جيرمان إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي فيما توقف رصيد ميتز عند 3 نقاط في المركز الأخير.